В Казахстане задержали лидеров действовавшей в Байконуре ОПГ

По данным ведомства, накануне КНБ и МВД республики совместно с ФСБ и МВД России реализовали совместную спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной ОПГ. В состав группы входили граждане Казахстана и России. Отмечается, что пособников группировки одновременно задержали в Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего было задержано 18 лидеров и активных членов преступной группы.

«На их счету - похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — подчеркнули в КНБ.

Правоохранители в рамках досудебного расследования устанавливают причастность задержанных к совершению других преступлений. Проводятся необходимые следственные действия.

