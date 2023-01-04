В Казахстане задержали лидеров действовавшей в Байконуре ОПГ
Правоохранители и спецслужбы Казахстана и России пресекли деятельность организованной преступной группы в городе Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
По данным ведомства, накануне КНБ и МВД республики совместно с ФСБ и МВД России реализовали совместную спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной ОПГ. В состав группы входили граждане Казахстана и России. Отмечается, что пособников группировки одновременно задержали в Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего было задержано 18 лидеров и активных членов преступной группы.
«На их счету - похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — подчеркнули в КНБ.
Правоохранители в рамках досудебного расследования устанавливают причастность задержанных к совершению других преступлений. Проводятся необходимые следственные действия.
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