В Казахстане умер младший брат Назарбаева

Младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева бизнесмен Болат Назарбаев умер в больнице в Алма-Ате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Болата Назарбаева госпитализировали 4 ноября, у 70-летнего мужчины диагностировали повторный инфаркт. По данным собеседника агентства, брат бывшего главы республики скончался утром 13 ноября, его «отключили от всех аппаратов».

Смерть Болата Назарбаева подтвердили центральная клиническая больница Алма-Аты и пресс-секретарь Назарбаева-старшего Айдос Укибай.

Ранее стало известно о смерти заместителя гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максима Овчинникова, напоминает Ura.ru. Замгендиректора организации умер в возрасте 40 лет после тяжелой болезни, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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