В Казахстане умер младший брат Назарбаева

Полянский заявил о том, что отношения России и Израиля из-за конфликта в секторе Газа не изменились Рекордное число иностранцев эвакуировались в воскресенье с территории сектора Газа Два землетрясения произошли на территории Таджикистана Диана Арбенина поделилась впечатлениями от работы со студией «Vintage Records» В нескольких регионах центральной России за сутки выпало до половины от месячной нормы осадков