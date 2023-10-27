Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Отмечается, что политик ушел из жизни в Шанхае. Причиной смерти стал сердечный приступ, отмечает телеканал «360».

Ли Кэцян стал премьером Госсовета КНР в марте 2013 года, в 2018-м его переизбрали. Основной своей задачей во главе правительства политик называл решение социально-экономических вопросов — безработицы, разницы в доходах городского и сельского населения, урбанизации. Также Ли Кэцян стал одним из инициаторов стратегии «Сделано в Китае-2025» — плана, целью которого были модернизация обрабатывающей промышленности и достижение уровня и качества производства, как в устойчиво индустриальных странах, пишет «Свободная пресса».

Премьер Госсовета покинул свой пост в марте 2023 года, его сменил Ли Цян.

