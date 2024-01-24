В Казахстане предложили запретить ввоз и продажу вейпов
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял поправки, предлагающие запретить ввоз, производство и продажу вейпов (электронных сигарет). Об этом сообщает ТАСС.
«Предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления», — отмечается в заключении комитета по социально-культурному развитию.
Поправки предлагают ввести арест до 50 суток за продажу вейпов, до двух лет заключения — за ввоз и распространение таких устройств. При этом ввоз и распространение электронных систем преступной группой или в особо крупном размере будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.
Ранее Счетная палата России предложила повысить до 5% ввозную таможенную пошлину на вейпы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru