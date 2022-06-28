В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ранее ЧС муниципального характера действовал в Мирнинском и Томпонском районах Якутии, при этом в Якутске, Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах был объявлен четвертый класс пожарной опасности, напоминает телеканал «360».

Как сообщил Николаев в своем Telegram-канале, сейчас в регионе в несколько раз меньше лесных пожаров, чем в аналогичный период прошлого года. Однако «в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности» в республике решили ввести режим ЧС, пишет RT.

По данным на 28 июня в Якутии зафиксировано 60 лесных пожаров на площади в 80 986,5 гектара.

