В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на всей территории Якутии, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее ЧС муниципального характера действовал в Мирнинском и Томпонском районах Якутии, при этом в Якутске, Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах был объявлен четвертый класс пожарной опасности, напоминает телеканал «360».
Как сообщил Николаев в своем Telegram-канале, сейчас в регионе в несколько раз меньше лесных пожаров, чем в аналогичный период прошлого года. Однако «в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности» в республике решили ввести режим ЧС, пишет RT.
По данным на 28 июня в Якутии зафиксировано 60 лесных пожаров на площади в 80 986,5 гектара.
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