В Карелии режим самоизоляции продлен до 25 апреля
Власти Карелии объявили о продлении режима самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на территории республики до 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Артур Парфенчиков. Таким образом, в области до 25 апреля будут закрыты все туристические места, заведения общественного питания, остановлена работа торговых центров и общественного транспорта.
Между тем, губернатор заявил, что с 20 апреля в случае стабильной эпидемиологической обстановки горожане смогут гулять возле дома.
Также в Карелии сохранится двухнедельная самоизоляция для всех приезжающих из Москвы, Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Московской областей.
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