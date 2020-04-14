В Карелии режим самоизоляции продлен до 25 апреля

Власти Карелии объявили о продлении режима самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на территории республики до 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Артур Парфенчиков. Таким образом, в области до 25 апреля будут закрыты все туристические места, заведения общественного питания, остановлена работа торговых центров и общественного транспорта.

Между тем, губернатор заявил, что с 20 апреля в случае стабильной эпидемиологической обстановки горожане смогут гулять возле дома.

Также в Карелии сохранится двухнедельная самоизоляция для всех приезжающих из Москвы, Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Московской областей.







