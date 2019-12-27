В Канаде объяснили удаление сцены с Трампом в фильме «Один дома-2»
Канадский телеканал CBC объяснил, почему из фильма «Один дома-2» при показе в эфире была исключена сцена с Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее несколько западных СМИ сообщили, что в эфире CBC при показе фильма удалена небольшая сцена с Дональдом Трампом. Среди предположений о том, что вызвало такое решение телеканале, в частности, называлось напряжение в отношениях канадского лидера Джастина Трюдо и Трампа.
Однако представитель телеканала Чак Томпсон опроверг это предположение, заявив, что эпизод был вырезан еще 5 лет назад, когда Трамп еще не был президентом. По его словам, удаление сцены с Трампом и ряда других фрагментов фильма потребовало сокращение ленты для увеличения объема рекламы при показе. Как заявил Томпсон, удалялись только те сцены, которые не имели прямого отношения к сюжету.
Трамп в фильме играет самого себя, тогда еще бизнесмена-миллиардера. Он подсказывает главному герою фильма Кевину, как пройти в холл в отеле "Плаза" в Нью-Йорке.
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