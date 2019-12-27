В Канаде объяснили удаление сцены с Трампом в фильме «Один дома-2»

Канадский телеканал CBC объяснил, почему из фильма «Один дома-2» при показе в эфире была исключена сцена с Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее несколько западных СМИ сообщили, что в эфире CBC при показе фильма удалена небольшая сцена с Дональдом Трампом. Среди предположений о том, что вызвало такое решение телеканале, в частности, называлось напряжение в отношениях канадского лидера Джастина Трюдо и Трампа.