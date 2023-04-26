В Калужском музее истории космонавтики предрекли возвращение северного сияния

Причиной столь необычного для Центральной части России явления стала геомагнитная буря. В распоряжении издания имеются снимки северного сияния над регионом.

То, что северное сияние жители Калужской области увидят только через пару лет, связано с нестабильной активностью солнца. Полярное сияние, пояснили в музее, — процесс взаимодействия Земли и солнечного ветра.

Ранее в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета сообщили о появлении северного сияния в небе над Санкт-Петербургом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

