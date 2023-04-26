В Калужском музее истории космонавтики предрекли возвращение северного сияния
Северное сияние, наблюдавшееся в нескольких местах Калужской области в ночь с 23 на 24 апреля, вернется в регион лишь через два года. Об этом заявили в Калужском музее истории космонавтики, сообщило издание «Аргументы и факты».
Причиной столь необычного для Центральной части России явления стала геомагнитная буря. В распоряжении издания имеются снимки северного сияния над регионом.
То, что северное сияние жители Калужской области увидят только через пару лет, связано с нестабильной активностью солнца. Полярное сияние, пояснили в музее, — процесс взаимодействия Земли и солнечного ветра.
Ранее в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета сообщили о появлении северного сияния в небе над Санкт-Петербургом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Ушел из жизни художник-мультипликатор Валерий Фомин
- В Калужском музее истории космонавтики предрекли возвращение северного сияния
- Минэнерго США призвало Россию возобновить участие в ДСНВ
- СМИ: В Мурманской области разбился военный самолет
- СМИ: В «Шереметьево» дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета
- В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из «травмата»
- В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах
- Ученые назвали падение метеора причиной вспышки над Киевом
- Попова заявила об опасности распространения штамма «Арктур»
- В МВД предложили продавать пиво на стадионах только при наличии Fan ID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru