В Калужской области выросло количество усыновлений
Услугой «Государственная регистрация усыновления» за 10 месяцев 2022 года в Калужской области воспользовались 53 раза, сообщает ГТРК Калуга.
По словам начальника регионального Управления ЗАГС Варвары Антохиной, это значительно больше, чем в 2021 году, когда усыновление регистрировали 38 раз.
Таким образом прирост по сравнению с прошлым годом составил почти 40%.
Ранее в семье уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой появился приемный сын, она усыновила подростка из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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