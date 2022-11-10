В Калужской области выросло количество усыновлений

По словам начальника регионального Управления ЗАГС Варвары Антохиной, это значительно больше, чем в 2021 году, когда усыновление регистрировали 38 раз.

Таким образом прирост по сравнению с прошлым годом составил почти 40%.

Ранее в семье уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой появился приемный сын, она усыновила подростка из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

