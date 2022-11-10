В Калужской области выросло количество усыновлений

Услугой «Государственная регистрация усыновления» за 10 месяцев 2022 года в Калужской области воспользовались 53 раза, сообщает ГТРК Калуга.

«69 случаев за прошлый год»: Благотворитель об усыновлении детей иностранцами

По словам начальника регионального Управления ЗАГС Варвары Антохиной, это значительно больше, чем в 2021 году, когда усыновление регистрировали 38 раз.

Таким образом прирост по сравнению с прошлым годом составил почти 40%.

Ранее в семье уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой появился приемный сын, она усыновила подростка из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Калужская ОбластьДетиЗАГСУсыновление
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