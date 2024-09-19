В Калужской области ввели штрафы за фото и видео беспилотников
Законодательное собрание Калужской области приняло закон, вводящий административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. Об этом в своём Telegram-каналое заявил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, речь идёт в том числе о запрете на размещение информации, фотографий и видео украинских беспилотников в СМИ и соцсетях.
«Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», - написал Шапша.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 50 украинских беспилотников самолетного типа сбили над пятью регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru