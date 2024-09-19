В Калужской области ввели штрафы за фото и видео беспилотников

Законодательное собрание Калужской области приняло закон, вводящий административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. Об этом в своём Telegram-каналое заявил губернатор региона Владислав Шапша.

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По его словам, речь идёт в том числе о запрете на размещение информации, фотографий и видео украинских беспилотников в СМИ и соцсетях.

«Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», - написал Шапша.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 50 украинских беспилотников самолетного типа сбили над пятью регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ШтрафЗапретФотографииБеспилотникиКалужская Область

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