В Калужской области ввели штрафы за фото и видео беспилотников

По его словам, речь идёт в том числе о запрете на размещение информации, фотографий и видео украинских беспилотников в СМИ и соцсетях.

«Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», - написал Шапша.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 50 украинских беспилотников самолетного типа сбили над пятью регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».