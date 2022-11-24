В Калужской области рассказали о самых востребованных профессиях

Отмечается, что наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях автомобиля, швеях, медсестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах и электромонтерах. При этом из числа жителей Калужской области, которые имеют высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя и полицейские.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

