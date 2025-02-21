Машины нового российского бренда Tenet попали на фото

Фотографии опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам главы региона, «АГР Холдинг» и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей Tenet. Машины созданы специально для российских условий.

Их будут производить на заводе в Калуге со второго квартала 2025 года.

Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

