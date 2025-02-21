Машины нового российского бренда Tenet попали на фото
В интернете появились первые снимки автомобилей нового российского бренда Tenet, сообщает «РЕН ТВ».
Фотографии опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам главы региона, «АГР Холдинг» и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей Tenet. Машины созданы специально для российских условий.
Их будут производить на заводе в Калуге со второго квартала 2025 года.
Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru