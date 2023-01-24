В Калининградской области задержали обвиняемого в руководстве ОПГ

«Предварительно установлено, что злоумышленник после отбывания наказания в местах лишения свободы занял высшую ступень в криминальной среде региона при поддержке так называемого "вора в законе". <...> Это позволяло ему контролировать различные направления деятельности криминальных структур в Калининградской области и обеспечивать их существование», — сообщили в МВД.

Отмечается, что 44-летнего мужчину задержали сотрудники регионального управления уголовного розыска УМВД совместно с сотрудниками УФСБ по региону при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

