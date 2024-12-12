В Калининградской области введут продуктовые карты для малоимущих

В Калининградской области планируют запустить продуктовые социальные карты для отдельных категорий граждан, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии.

Глава региона уточнил, что данная мера будет направлена на поддержку социально незащищенных групп, однако точный перечень получателей пока не определен.

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По данным областного правительства, карты в первую очередь предоставят пенсионерам с доходами ниже прожиточного минимума, который на 2025 год установлен на уровне 17 733 рубля.

Социальные карты позволят приобретать необходимые продукты питания. Аналогичная программа действовала в регионе в 2022 году, когда малоимущие пенсионеры и многодетные семьи на три месяца получали выплаты в размере 6 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Калининградпродуктовые карточки

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