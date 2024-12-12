В Калининградской области введут продуктовые карты для малоимущих

По данным областного правительства, карты в первую очередь предоставят пенсионерам с доходами ниже прожиточного минимума, который на 2025 год установлен на уровне 17 733 рубля.

Социальные карты позволят приобретать необходимые продукты питания. Аналогичная программа действовала в регионе в 2022 году, когда малоимущие пенсионеры и многодетные семьи на три месяца получали выплаты в размере 6 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

