В Калининградской области отменили QR-коды для посещения кафе

Также с февраля до 70% увеличится заполнение сидячих мест в культурных заведениях. Отмечается, что такое решение было принято в связи с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 75,4%. В регионе привиты более 580 тысяч жителей.



Между тем, режим QR-кодов в регионе сохранится для посещения музеев и массовых мероприятий до марта текущего года.





