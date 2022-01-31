В Калининградской области отменили QR-коды для посещения кафе

Власти Калининградской области отменили требование предоставлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни для посещения кафе и торговых центров. Об этом сообщает ТАСС.

Эпидемиолог заявила, что многократно заболеть «омикроном» почти невозможно

Также с февраля до 70% увеличится заполнение сидячих мест в культурных заведениях. Отмечается, что такое решение было принято в связи с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 75,4%. В регионе привиты более 580 тысяч жителей.

Между тем, режим QR-кодов в регионе сохранится для посещения музеев и массовых мероприятий до марта текущего года.



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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:QR-кодКалининградская Область
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