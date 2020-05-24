В Калининграде ответили советнику Трампа, назвавшему регион «кинжалом в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетовал на плохую подготовленность администрации президента США после того, как советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы».
Американец выступил на фоне объявления США о выходе из Договора по открытому небу. По нему США так и не добились облёта Калининградской области, сказал О’Брайен. По его мнению, Россия превратила свой полуэксклав в «закрытую военную базу». Россияне могли бы сделать город центром туризма, а разместили там огромное количество ракет и вооружений, считает советник Трампа.
Алиханов в ответ заявил, что в его регионе дела с туризмом обстоят очень хорошо, особенно после того, как летом 2019 года область ввела электронные визы для граждан 53 государств.
«Американская президентская администрация как обычно поверхностна», - сказал губернатор в интервью РБК.
По словам Алиханова, только за последние полгода область посетили 100 тысяч человек, и американцев в их числе не было. А заявление о «закрытой военной базе» вызывает лишь грустную улыбку о неподготовленности американских советников, добавил губернатор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru