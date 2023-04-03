В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой
В Калининградской области на границе с Литвой образовалась очередь из 60 фур, сообщили в пресс-службе региональной таможни, передает РИА Новости.
Отмечается, что Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе. На данный момент прием и оформление машин приостановлены, о времени возобновления работы пропускного пункта сообщат позже.
Ранее пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области растянулась на 50 километров из-за непогоды. Очевидец Алексей Денисов рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что происходило на трассе. Он отметил, что людям пришлось вытаскивать целый автобус с пассажирами из пробки и выразил благодарность всем неравнодушным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru