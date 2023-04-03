В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой

Дарья Трепова, которая подозревается в причастности к убийству военкора Татарского, задержана Жители Перми заметили на плывущей по Каме льдине двух школьников На фоне военной операции России на Украине ФСБ ужесточила условия поездок экс-чиновников и крупных бизнесменов Россиян обяжут впускать коммунальщиков для установки и обслуживания умных счетчиков