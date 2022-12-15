Калининградский губернатор предложил продать Польше материалы для строительства стены на границе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в шутку предложил продавать Польше стройматериалы для строительства стены на границе с Россией. Об этом глава региона заявил в интервью РИА Новости.

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Ранее Варшава начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью, напоминает RT. Кроме того, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил возвести на границе капитальную стену.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — отметил Алиханов.

Глава Калининградской области также прокомментировал высказывания польского министра обороны Мариуша Блащака, объяснившего меры по усилению безопасности на границе тем, что аэропорт в Калининграде открыт для рейсов из Африки и Ближнего Востока. Алиханов назвал такие заявления «нездоровой паранойей отдельных поляков».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаПольшаКалининградская Область
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