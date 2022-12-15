Калининградский губернатор предложил продать Польше материалы для строительства стены на границе

Ранее Варшава начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью, напоминает RT. Кроме того, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил возвести на границе капитальную стену.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — отметил Алиханов.

Глава Калининградской области также прокомментировал высказывания польского министра обороны Мариуша Блащака, объяснившего меры по усилению безопасности на границе тем, что аэропорт в Калининграде открыт для рейсов из Африки и Ближнего Востока. Алиханов назвал такие заявления «нездоровой паранойей отдельных поляков».

