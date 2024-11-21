В Калининграде служебную собаку Базуку проводили на пенсию

В калининградском ОМОН «Град» Росгвардии минно-разыскную собаку по кличке Базука торжественно проводили на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Собаке зачитали благодарственную речь и вручили медаль под торжественный марш бойцов Росгвардии. Кроме того, Базука получила в подарок запас лакомств.

В пресс-службе рассказали, что Базука пять лет отслужила в рядах Росгвардии. Собака более тысячи раз принимала участие в обследовании объектов и территорий, обнаружив не один десяток взрывоопасных предметов.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что не всегда собак следует утеплять на зимней прогулке, напоминает RT.

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ФОТО: Росгвардия Северо-Западного округа
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