В Калининграде служебную собаку Базуку проводили на пенсию
В калининградском ОМОН «Град» Росгвардии минно-разыскную собаку по кличке Базука торжественно проводили на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Собаке зачитали благодарственную речь и вручили медаль под торжественный марш бойцов Росгвардии. Кроме того, Базука получила в подарок запас лакомств.
В пресс-службе рассказали, что Базука пять лет отслужила в рядах Росгвардии. Собака более тысячи раз принимала участие в обследовании объектов и территорий, обнаружив не один десяток взрывоопасных предметов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru