В Калининграде служебную собаку Базуку проводили на пенсию

Собаке зачитали благодарственную речь и вручили медаль под торжественный марш бойцов Росгвардии. Кроме того, Базука получила в подарок запас лакомств.

В пресс-службе рассказали, что Базука пять лет отслужила в рядах Росгвардии. Собака более тысячи раз принимала участие в обследовании объектов и территорий, обнаружив не один десяток взрывоопасных предметов.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что не всегда собак следует утеплять на зимней прогулке, напоминает RT.

