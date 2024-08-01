В Калининграде приземлился задействованный при обмене заключенными самолет

Самолет, который ранее был задействован в обменах заключенными между Россией и США, приземлился в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

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По информации портала, борт Aн-148-100E вылетел в 06:11 мск из столичного аэропорта Внуково. Самолет следовал в Калининград и совершил посадку в местной авиагавани около 08:40 по Москве.

Известно, что борт использовался в том числе при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в декабре 2022 года.

Ранее СМИ сообщили о грядущем масштабном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США, Германией, напоминает РЕН ТВ. Как ожидалось, на родину вернутся в том числе американский журналист Эван Гершкович и россиянин Вадим Красиков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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