В Калининграде приземлился задействованный при обмене заключенными самолет
Самолет, который ранее был задействован в обменах заключенными между Россией и США, приземлился в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.
По информации портала, борт Aн-148-100E вылетел в 06:11 мск из столичного аэропорта Внуково. Самолет следовал в Калининград и совершил посадку в местной авиагавани около 08:40 по Москве.
Известно, что борт использовался в том числе при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в декабре 2022 года.
Ранее СМИ сообщили о грядущем масштабном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США, Германией, напоминает РЕН ТВ. Как ожидалось, на родину вернутся в том числе американский журналист Эван Гершкович и россиянин Вадим Красиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru