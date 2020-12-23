В Калининграде ограничат работу общепита в праздники

Власти Калининградской области объявили о планируемых ограничениях в работе мест общественного питания в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все рестораны и кафе будут закрыты с 31 декабря по 2 января. С 3 января по 10 января работа заведений будет разрешена с 6 утра до 21 вечера.



Уточняется, что предприятия в этот период смогут продолжать работу только с условием «еды на вынос» или с курьерской доставкой на дом. При этом ограничения не коснутся ресторанов в гостиницах, им будет разрешено обслуживать постояльцев.

