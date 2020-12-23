В Калининграде ограничат работу общепита в праздники
Власти Калининградской области объявили о планируемых ограничениях в работе мест общественного питания в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что все рестораны и кафе будут закрыты с 31 декабря по 2 января. С 3 января по 10 января работа заведений будет разрешена с 6 утра до 21 вечера.
Уточняется, что предприятия в этот период смогут продолжать работу только с условием «еды на вынос» или с курьерской доставкой на дом. При этом ограничения не коснутся ресторанов в гостиницах, им будет разрешено обслуживать постояльцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «Северного потока-2»
- Великобритания зарегистрировала рекордное число заражений COVID за сутки
- Минздрав Канады разрешил применение вакцины Moderna
- ВВС США отработали «слоновью прогулку» у российских границ на Аляске
- ВОЗ заявила об эффективности тестов при выявлении новых штаммов COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru