В Калифорнии ограничили использование изображений и голосов умерших актеров

Власти Калифорнии ограничили использование изображения или голоса умерших актеров на территории штата, соответствующие нормативные акты подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает ТАСС.

Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки

Как отмечается, это было сделано для защиты интересов исполнителей от потенциальных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Согласно принятым документам, использовать голос или изображение умершего актера допускается только с согласия его наследников. При этом, интересы умерших исполнителей на съемках должен обязательно представлять юрист или профсоюз. Это первый подобный правовой акт, регулирующий использование изображение и голоса умерших актеров, принятый в США.

Ранее голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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