В Калифорнии ограничили использование изображений и голосов умерших актеров
Власти Калифорнии ограничили использование изображения или голоса умерших актеров на территории штата, соответствующие нормативные акты подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает ТАСС.
Как отмечается, это было сделано для защиты интересов исполнителей от потенциальных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Согласно принятым документам, использовать голос или изображение умершего актера допускается только с согласия его наследников. При этом, интересы умерших исполнителей на съемках должен обязательно представлять юрист или профсоюз. Это первый подобный правовой акт, регулирующий использование изображение и голоса умерших актеров, принятый в США.
Ранее голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru