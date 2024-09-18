В Калифорнии ограничили использование изображений и голосов умерших актеров

Как отмечается, это было сделано для защиты интересов исполнителей от потенциальных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Согласно принятым документам, использовать голос или изображение умершего актера допускается только с согласия его наследников. При этом, интересы умерших исполнителей на съемках должен обязательно представлять юрист или профсоюз. Это первый подобный правовой акт, регулирующий использование изображение и голоса умерших актеров, принятый в США.

Ранее голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

