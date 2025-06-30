В каких сферах мигранты не могут работать в России

Мигранты не могут работать в аптеках и местах, где есть любой уровень гостайны, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«У нас мигранты не могут работать в аптеках, провизорами, там, где есть государственная тайна. На иностранца нельзя оформить допуск к гостайне. Есть еще частичные ограничения. Например, на стройке иностранцев должно быть не больше 50%, но для Москвы и области сделаны исключения, в Москве – 80%. У нас в прошлом году многие регионы запретили работать иностранцам в такси, - рассказал он.

Со своей стороны, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох напомнил, что есть федеральные и региональные запреты на работу.

«Есть федеральный список профессий, он каждый год обновляется. Есть специальности, где иностранцам работать нельзя. Также губернаторы могут сами принимать ограничения для иностранцев. На местах виднее, если где-то не хватает ресурсов, там ограничений не будет», - отметил он.

С 30 июня 2025 года в России начнут формировать цифровой профиль с биометрическими данными мигрантов, въезжающих в страну. Ранее дети мигрантов начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

