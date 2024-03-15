В кадровый резерв «Московских градостроителей» записались 1,5 тысячи специалистов

В столичном Манеже на форуме «Молодой специалист – строитель будущего» на стенде департамента строительства города Москвы участникам предлагались варианты практик и стажировок. Об этом сообщил глава департамента Рафик Загрутдинов.

Более 8 тысяч человек посетили форум «Молодой специалист – Строитель будущего»

Кроме того, по его словам, у молодых людей была возможность встать в кадровый резерв подведомственных ему организаций.

«В результате выдано 180 сертификатов на практику и 90 на стажировку. Еще порядка 1,5 тысяч участников форума подали заявки через электронный сервис «Московский градостроитель» для включения в кадровый резерв», – отметил Загрутдинов.

Форум «Молодой специалист – строитель будущего» в этом году впервые прошел в Москве. Он представляет собой площадку для встречи потенциальных сотрудников компаний и их работодателей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьСтроительствоРаботаТрудоустройствоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры