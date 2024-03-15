В кадровый резерв «Московских градостроителей» записались 1,5 тысячи специалистов
В столичном Манеже на форуме «Молодой специалист – строитель будущего» на стенде департамента строительства города Москвы участникам предлагались варианты практик и стажировок. Об этом сообщил глава департамента Рафик Загрутдинов.
Кроме того, по его словам, у молодых людей была возможность встать в кадровый резерв подведомственных ему организаций.
«В результате выдано 180 сертификатов на практику и 90 на стажировку. Еще порядка 1,5 тысяч участников форума подали заявки через электронный сервис «Московский градостроитель» для включения в кадровый резерв», – отметил Загрутдинов.
Форум «Молодой специалист – строитель будущего» в этом году впервые прошел в Москве. Он представляет собой площадку для встречи потенциальных сотрудников компаний и их работодателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru