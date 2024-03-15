Более 8 тысяч человек посетили форум «Молодой специалист – Строитель будущего»

В Московском Манеже с 13 по 14 марта прошел форум «Молодой специалист - Строитель будущего», который объединил на своей площадке учащихся, студентов и представителей компаний девелоптмеров. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, всего за два дня состоялось 139 мероприятий, которые посетили более 8 тысяч человек.

«В рамках ярмарки вакансий, в которой приняли участие 35 крупнейших компаний - работодателей, и на днях открытых дверей от 16 профильных вузов и ссузов было выдано 686 сертификата от компаний-работодателей и учебных заведений о прохождении стажировок, карьерные консультации и наставничество. Молодые участники форума, желающие начать работать, встретились с работодателями и подали резюме на конкретные вакансии», - рассказал глава департамента.

Он также напомнил, что приоритетным для Стройкомплекса Москвы является развитие кадрового потенциала.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, в рамках проведения Форума «Молодой специалист – строитель будущего» в Москве молодые люди продемонстрировали, что хорошо знают теорию, разбираются в инновациях и нормативно-техническом регулировании.

«В будущем это должно способствовать существенному прорыву в вопросах цифровизации строительных процессов», - отметил замминистра.

В рамках форума его участники могли посетить панельные сессии, экскурсии на крупные строительные объекты Москвы и посещение офисов крупных компаний застройщиков, принять участие в викторинах, круглых столах и воркшопах.

На форуме был впервые показан документальный фильм «Мы строим будущее», на премьере которого присутствовал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А. Ю. Бочкарёв.

Кроме того, в рамках форума состоялось 40 экскурсий на различные предприятия отрасли.



