В качестве альтернативной даты открытия храмов предложили именины патриарха - 24 мая
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН оценил инициативу об открытии храмов к празднику Вознесения Господня.
Российские храмы, доступ прихожан в которые был ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции, могут открыть 28 мая, к празднику Вознесения Господня. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. При этом он подчеркнул, что в столице соответствующее решение будут принимать мэрия и главный санитарный врач, которые должны будут достигнуть соглашения с Московской Патриархией. Гаврилов добавил, что такая работа уже ведется.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН оценил инициативу об открытии храмов к 28 празднику Вознесения Господня и предложил альтернативную дату – 24 мая – именины патриарха.
«Я только что у себя в блоге написал о проповеди архиепископа Питирима, где он призывал прихожан 10 мая приходить в храм и ничего не бояться. Такое ковид-диссидентство весьма модно среди епископата и духовенства нашей церкви. Они могли бы и к 24 мая приурочить открытие храмов – именины у нашего патриарха. Но вирус, всё же, не подчиняется церковному календарю, к сожалению. Надо понимать, что за эти месяцы карантина вирус никуда не делся», - сказал протодиакон.
Кроме того, он объяснил раннее открытие храмов РПЦ потребностями бюджета.
«С другой стороны, общество, социальная структура и экономика не выдерживает столь длинного разрыва привычных экономических и социальных связей. Поэтому, так или иначе, все страны стараются уже выходить из карантина, сохраняя лицо. Все страны сами для себя решают, что необходимо открыть в первую очередь – где производство, где пляжи, а где храмы. Но нормальная позиция, что открываем в первую очередь то, без чего обойтись нельзя. Европа не слишком религиозна, поэтому там религиозные центры открываются не в первую очередь. А такая расторопность РПЦ - ради пастырей прихожан и бюджета. Чтобы у паствы не атрофировались рефлексы храмопосещения», - добавил Кураев.
Ранее Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса.
«На этот путь еще 13 марта встал наместник Валаамского монастыря, архиепископ Панкратий, он объявил о полной изоляции. То есть никакие корабли не ходили по озеру на Валаамские острова, никакие вертолеты. И, соответственно, никаких плохих вестей не слышно с Валаамского архипелага. Другое дело, что это могло быть не самостоятельное решение Панкратия, а решение ФСО, поскольку там находится одна из резиденций президента», - пояснил клирик.
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