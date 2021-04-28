В кабмине заявили, что не рассматривают объединение регионов

Возможность объединение регионов не рассматривается в правительстве России, сообщил представитель замглавы кабмина Марата Хуснуллина.

В Госдуме предложили проект по укрупнению регионов

Представитель отметил, что в ходе обсуждения развития городов Хуснуллин лишь заявил о важности создания равных условий для развития населенных пунктов. Как считает замглавы кабмина, развитие поселения не должно зависеть от административного деления и природных ресурсов. «Вопрос объединения регионов на площадке правительства РФ не обсуждается и не рассматривается», — цитирует ТАСС слова представителя Хуснуллина.

Ранее Марат Хуснуллин на заседании в НИУ ВШЭ заявил, что считает верным путем развитие в рамках агломераций, что может потребовать укрупнения регионов. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров подчеркнул, что партия уже не один год предлагает увеличить регионы, и правительство только сейчас услышало их предложение.

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ФОТО: Мосинжпроект
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