В кабмине заявили, что не рассматривают объединение регионов

Представитель отметил, что в ходе обсуждения развития городов Хуснуллин лишь заявил о важности создания равных условий для развития населенных пунктов. Как считает замглавы кабмина, развитие поселения не должно зависеть от административного деления и природных ресурсов. «Вопрос объединения регионов на площадке правительства РФ не обсуждается и не рассматривается», — цитирует ТАСС слова представителя Хуснуллина.

Ранее Марат Хуснуллин на заседании в НИУ ВШЭ заявил, что считает верным путем развитие в рамках агломераций, что может потребовать укрупнения регионов. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров подчеркнул, что партия уже не один год предлагает увеличить регионы, и правительство только сейчас услышало их предложение.

