В Госдуме предложили проект по укрупнению регионов

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров предложил рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы. Так парламентарий отреагировал на заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который считает, что в стране много регионов и их следовало бы сократить.

Натаров предложил рассмотреть проект по укрупнению регионов с сохранением полномочий национальных республик. Депутат подчеркнул, что ЛДПР уже не один год предлагает укрупнить регионы, и правительство только сейчас услышало предложения партии.

«Надеюсь, в скором времени это будет положено в дорожную карту», - написал политик в своем Telegram.

В партии, по словам Натарова, предлагают проект, в котором останутся 40 губерний с населением четыре-пять миллионов в каждой, иначе регионы «будут всегда дотационные». Это, по словам парламентария, позволит избежать

