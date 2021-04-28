В Госдуме предложили проект по укрупнению регионов
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров предложил рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы. Так парламентарий отреагировал на заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который считает, что в стране много регионов и их следовало бы сократить.
Натаров предложил рассмотреть проект по укрупнению регионов с сохранением полномочий национальных республик. Депутат подчеркнул, что ЛДПР уже не один год предлагает укрупнить регионы, и правительство только сейчас услышало предложения партии.
«Надеюсь, в скором времени это будет положено в дорожную карту», - написал политик в своем Telegram.
В партии, по словам Натарова, предлагают проект, в котором останутся 40 губерний с населением четыре-пять миллионов в каждой, иначе регионы «будут всегда дотационные». Это, по словам парламентария, позволит избежать
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