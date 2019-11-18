В кабмине оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Предложение сократить в России время продажи алкоголя до 22:00 носит «избыточный характер». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. По его словам, главы регионов вправе самостоятельно принять такое решение, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта. При этом Осипов подчеркнул, что в некоторых регионах власти «давно это сделали».
Как напоминает телеканал «360», ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил кабмину сократить официальное время продажи алкоголя на час, до 22:00. Сейчас ограничение действует с 23:00, но регионы могут устанавливать более жесткие рамки, вплоть да полного запрета продаж в некоторые дни. К слову, предложение ОНФ уже одобрили в Минздраве.
Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в беседе с НСН заявил, что министерство поддерживает эту инициативу, а также другие меры, которые направлены на снижение потребления алкоголя россиянами.
«Это [сокращение времени продажи] входит в систему профилактики и снижения спроса на алкоголь - то есть снижение доступности алкоголя по месту и по времени. По месту также идут отдельные мероприятия. Я думаю, что все эти меры помогут. У нас уже давно идет тенденция на сокращение, а это, временное ограничение продажи еще на час - будет очередным шагом», - сказал Брюн.
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