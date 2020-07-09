Чернышенко: Главным в вопросе возобновления авиасообщения остаётся здоровье россиян

На сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами отреагировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что не располагает такой информацией, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть её не может. При этом он заявил, что его очень волнует опасность второй волны COVID-19, которая наблюдается в некоторых странах, пишет ТАСС.

Также Чернышенко сделал акцент на том, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается».

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Напомним, ранее в четверг, 9 июля, издание РБК, ссылаясь на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс, сообщило о предложении возобновить на первом этапе авиасообщения с 13 государствами, в том числе девятью странами Европы и Китаем.

Между тем, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сочли «странном» список стран, которые могут открыться для россиян первыми. Там подчеркнули, что он не отвечает ни принципам взаимности, ни эпидемиологическим критериям. В АТОР добавили, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами важен и принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют.


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ФОТО: pixabay.com
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