Чернышенко: Главным в вопросе возобновления авиасообщения остаётся здоровье россиян

На сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами отреагировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что не располагает такой информацией, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть её не может. При этом он заявил, что его очень волнует опасность второй волны COVID-19, которая наблюдается в некоторых странах, пишет ТАСС.

Также Чернышенко сделал акцент на том, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается».