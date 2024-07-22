В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время гимна России жителей

Мировой суд в Нальчике наложил штрафы на восьмерых граждан Кабардино-Балкарии за проявление неуважения к гимну России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.

Пресс-служба также сообщила, что еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.