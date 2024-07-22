В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время гимна России жителей

Мировой суд в Нальчике наложил штрафы на восьмерых граждан Кабардино-Балкарии за проявление неуважения к гимну России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.

Пресс-служба также сообщила, что еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.

Кадыров опроверг информацию о запрете гимна России в Чечне

В начале июля в социальных сетях были опубликованы видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На кадрах видно, что во время исполнения гимна России не все родители учащихся встали, чтобы почтить его, многие остались сидеть на местах в актовом зале, а несколько человек сидели в телефонах.

Внимание на ситуацию обратил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он, заявил, что направил запрос в компетентные органы для изучения инцидента и принятия необходимых процессуальных мер, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Кабардино-балкарияГимн России

Горячие новости

Все новости

партнеры