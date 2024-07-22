В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время гимна России жителей
Мировой суд в Нальчике наложил штрафы на восьмерых граждан Кабардино-Балкарии за проявление неуважения к гимну России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики.
Пресс-служба также сообщила, что еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.
В начале июля в социальных сетях были опубликованы видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На кадрах видно, что во время исполнения гимна России не все родители учащихся встали, чтобы почтить его, многие остались сидеть на местах в актовом зале, а несколько человек сидели в телефонах.
Внимание на ситуацию обратил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он, заявил, что направил запрос в компетентные органы для изучения инцидента и принятия необходимых процессуальных мер, передает «Радиоточка НСН».
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