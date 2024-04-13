Кадыров опроверг информацию о запрете гимна России в Чечне

Ранее в регионе ввели рекомендации по ограничению темпа музыки. Чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу 80-116 ударов в минуту. Ряд СМИ сообщили, что из-за нововведения в Чечне якобы может оказаться под запретом российский гимн.

Как отметил Кадыров, власти рекомендовали «в целях сохранения стилистики национальной музыкальной культуры» соблюдать ограничения всем творческим коллективам учреждений культуры республики и отдельным исполнителям вокальных и инструментальных произведений.

«Обратите внимание на слова "национальной" и "чеченской". И обратите внимание на отсутствие слова "запрет". Все это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий (не гимнов, не военных маршей, не баллад, не шансонов, не песен других народностей и т.п.)», — написал Кадыров.

