В Ижевске арестовали подростка, обвиняемого в покушении на одноклассника

Школьника отправили под стражу на два месяца - до 17 декабря 2023 года. В постановлении суда говорится, что альтернативные меры пресечения не смогут гарантировать надлежащего поведения подростка.

Происшествие произошло в школе №50 Ижевска. Подросток нанес однокласснику три ножевых ранения.

Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Санкт-Петербурга первокласснику сломали позвоночник во время перемены, отмечает «Радиоточка НСН».

