В Ижевске арестовали подростка, обвиняемого в покушении на одноклассника
Устиновский районный суд Ижевска в четверг отправил под арест подростка, обвиняемого в покушении на своего одноклассника, заявили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
Школьника отправили под стражу на два месяца - до 17 декабря 2023 года. В постановлении суда говорится, что альтернативные меры пресечения не смогут гарантировать надлежащего поведения подростка.
Происшествие произошло в школе №50 Ижевска. Подросток нанес однокласснику три ножевых ранения.
Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Санкт-Петербурга первокласснику сломали позвоночник во время перемены, отмечает «Радиоточка НСН».
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