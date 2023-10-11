Грабителя с игрушечным пистолетом арестовали на Кубани
Грабивший аптеки Новороссийска и Геленджика житель Ростовской области предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В сообщении говорится, что 21-летний ростовчанин использовал для своих преступлений маску. При этом он угрожал сотрудникам аптек пистолетом, который оказался игрушечным.
Отмечается, что у ранее судимого гражданина также изъяли около полграмма N-метилэфедрона - наркотик он хранил для личного употребления.
В полиции уточнили, что за разбой и хранение наркотиков арестованному мужчине грозит 10 лет лишения свободы.
Ранее в Москве пытавшийся ограбить аптеку вор насмерть порезался при ограблении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru