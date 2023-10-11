Грабителя с игрушечным пистолетом арестовали на Кубани

В сообщении говорится, что 21-летний ростовчанин использовал для своих преступлений маску. При этом он угрожал сотрудникам аптек пистолетом, который оказался игрушечным.

Отмечается, что у ранее судимого гражданина также изъяли около полграмма N-метилэфедрона - наркотик он хранил для личного употребления.

В полиции уточнили, что за разбой и хранение наркотиков арестованному мужчине грозит 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве пытавшийся ограбить аптеку вор насмерть порезался при ограблении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».