Грабителя с игрушечным пистолетом арестовали на Кубани

Грабивший аптеки Новороссийска и Геленджика житель Ростовской области предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В Москве мужчина с муляжом гранаты попытался ограбить банк

В сообщении говорится, что 21-летний ростовчанин использовал для своих преступлений маску. При этом он угрожал сотрудникам аптек пистолетом, который оказался игрушечным.

Отмечается, что у ранее судимого гражданина также изъяли около полграмма N-метилэфедрона - наркотик он хранил для личного употребления.

В полиции уточнили, что за разбой и хранение наркотиков арестованному мужчине грозит 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве пытавшийся ограбить аптеку вор насмерть порезался при ограблении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ИгрушкиКраснодарский КрайОграбление

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