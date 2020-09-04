В июле умерли более 10 тысяч россиян с коронавирусом

В июле умерли более 10 тысяч россиян, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным организации, число смертей пациентов с COVID-19 постепенно снижается с мая. Так, в мае число умерших составило 12,4 тыс., в июне – 11,9 тысяч.

Уточняется, что основной причиной смерти COVID-19 стал у 4,8 тыс. человек. Еще у тысячи человек влияние коронавируса на наступление смерти анализируется. Почти у 3 тысяч человек коронавирус никак не повлиял на летальный исход, еще у 1,1 тыс. коронавирус был диагностирован как сопутствующее заболевание.



