В Италии за неделю на 8% выросло число заражений коронавирусом

В Италии за неделю на 8% выросло число заражений коронавирусом и составило 142,9 тысяч. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что такое число заражений не наблюдалось в стране с января текущего года.

По данным ведомства, во вторник зафиксирована смерть 157 человек. Такой показатель последний раз наблюдался в апреле 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусИталия
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