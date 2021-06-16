В Италии предложили выдавать визы привитым россиянам

Члены совета подписали петицию о выдаче виз россиянам, привитым препаратом «Спутник V». Они отметили, что граждане Сан-Марино тоже использовали эту вакцину и что она продемонстрировала свою эффективность и безопасность.

Подписанты отметили, что ограничительные меры мешают туристическому потоку и отрицательно сказываются на благосостоянии региона. Ранее в мае визовые центры Италии возобновили свою работу в российских городах. Разрешение на въезд смогут получить те, у кого уже были итальянские туристические визы, истекшие в период с 1 января 2020-го по настоящий момент.

