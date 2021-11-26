Ребенка без сменки заставили ходить босиком в ачинской школе
Прокуратура Красноярского края начала проверку в отношении учительницы, которая заставила ходить четвероклассницу, пришедшую без сменки, босиком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел в школе №8 города Ачинск.
По предварительным данным, девочка не принесла в учебное заведение сменку, после чего преподаватель заставила сидеть ее на уроке без обуви и также ходить по школе.
В отношении учительницы проводится проверка по факту нарушения прав ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru