В Иркутской области режим самоизоляции оспорили в суде

Иркутский областной суд принял к рассмотрению иск жителя регионального центра Валерия Тетерина с требованием признать не соответствующим закону режим полной самоизоляции, введённый из-за коронавируса, передает ТАСС.

Судебное заседание по данному делу назначено на 28 апреля. Ответчиком проходит временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее он завизировал указ о режиме повышенной готовности на период с 31 марта по 5 апреля. После этого действие документа продлили до 26 апреля.

В Иркутской области, по данным на сегодняшнее утро зафиксирован 71 случай инфицирования коронавирусом, трое пациентов скончались, 12 человек выздоровели, 56 госпитализированы.



