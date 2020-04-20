В Иркутской области режим самоизоляции оспорили в суде
Иркутский областной суд принял к рассмотрению иск жителя регионального центра Валерия Тетерина с требованием признать не соответствующим закону режим полной самоизоляции, введённый из-за коронавируса, передает ТАСС.
Судебное заседание по данному делу назначено на 28 апреля. Ответчиком проходит временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее он завизировал указ о режиме повышенной готовности на период с 31 марта по 5 апреля. После этого действие документа продлили до 26 апреля.
В Иркутской области, по данным на сегодняшнее утро зафиксирован 71 случай инфицирования коронавирусом, трое пациентов скончались, 12 человек выздоровели, 56 госпитализированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru