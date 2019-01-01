В Иркутской области около тысячи человек остаются без электричества

Более тысячи человек остаются без электроснабжения в зоне паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Министерства энергетики.

Ранее сообщалось, что электричества из-за ЧП лишены около 8 тысяч человек.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, когда на регион обрушились сильные дожди.

В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй — на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5−3 метра, реки Белая в посёлке Мишелёвка — на 2,5 метра.

