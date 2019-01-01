В Иркутской области около тысячи человек остаются без электричества
Более тысячи человек остаются без электроснабжения в зоне паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Министерства энергетики.
Ранее сообщалось, что электричества из-за ЧП лишены около 8 тысяч человек.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, когда на регион обрушились сильные дожди.
В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй — на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5−3 метра, реки Белая в посёлке Мишелёвка — на 2,5 метра.
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