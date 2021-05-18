В Иркутске раскрыли картельный сговор на 840 млн рублей
В Иркутске раскрыли сговор по ограничению конкуренции при ремонте дорог на сумму более 840 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД.
Сообщается, что бывший директор муниципального предприятия по ремонту дорог в Иркутске договорился с двумя бизнесменами о картельном соглашении, которое ограничивает конкуренцию. Злоумышленники пытались поддержать цены на торгах во время аукциона, пишут «Известия».
Предприятие выиграло и заключило несколько контрактов по ремонту дорог в Иркутске. Незаконный доход составил более 840 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).
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