В Иркутске раскрыли картельный сговор на 840 млн рублей

В Иркутске раскрыли сговор по ограничению конкуренции при ремонте дорог на сумму более 840 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

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Сообщается, что бывший директор муниципального предприятия по ремонту дорог в Иркутске договорился с двумя бизнесменами о картельном соглашении, которое ограничивает конкуренцию. Злоумышленники пытались поддержать цены на торгах во время аукциона, пишут «Известия».

Предприятие выиграло и заключило несколько контрактов по ремонту дорог в Иркутске. Незаконный доход составил более 840 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).

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ФОТО: РИА Новости
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