В Иркутске раскрыли картельный сговор на 840 млн рублей

Сообщается, что бывший директор муниципального предприятия по ремонту дорог в Иркутске договорился с двумя бизнесменами о картельном соглашении, которое ограничивает конкуренцию. Злоумышленники пытались поддержать цены на торгах во время аукциона, пишут «Известия».

Предприятие выиграло и заключило несколько контрактов по ремонту дорог в Иркутске. Незаконный доход составил более 840 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).

