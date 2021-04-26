Глава УМВД по Омску подозревается в крупной взятке

Их подозревают по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере). После получения денег подозреваемые были задержаны с поличным. Суд заключил их под стражу на два месяца.

На сайте УМВД Омска указано, что пост начальника занимает полковник полиции Евгений Быков. Сейчас фигурантам дела предъявлено обвинение.

