Глава УМВД по Омску подозревается в крупной взятке
В отношении главы УМВД возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он и его подчиненные получили больше 3,5 миллионов рублей от бизнесмена, сообщается на сайте Следственного комитета.
Их подозревают по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере). После получения денег подозреваемые были задержаны с поличным. Суд заключил их под стражу на два месяца.
На сайте УМВД Омска указано, что пост начальника занимает полковник полиции Евгений Быков. Сейчас фигурантам дела предъявлено обвинение.
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