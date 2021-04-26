Глава УМВД по Омску подозревается в крупной взятке

В отношении главы УМВД возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он и его подчиненные получили больше 3,5 миллионов рублей от бизнесмена, сообщается на сайте Следственного комитета.

Глава алтайского Минздрава попался на взятках на 4,6 млн рублей

Их подозревают по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере). После получения денег подозреваемые были задержаны с поличным. Суд заключил их под стражу на два месяца.

На сайте УМВД Омска указано, что пост начальника занимает полковник полиции Евгений Быков. Сейчас фигурантам дела предъявлено обвинение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ОмскВзяткаПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры