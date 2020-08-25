В Иркутске осуждены фигуранты дела об отравлении 63 жителей «Боярышником»
Участники дела об отравлении 63 жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» получили от 7 до 9 лет колонии общего режима. Такое решение вынес во вторник Ленинский суд Иркутска.
Осужденных семеро человек: пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области. Все они признаны виновными по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба суда.
Трагедия произошла в декабре 2016 года. Следствие выяснило, что предприниматель Мехдиев купил метиловый спирт у таксиста, затем разлил его в 870 бутылок с этикеткой «Боярышник». Смертельный напиток продавался через торговый павильон бизнесмена. Согласно экспертизе, содержание метанола в «Боярышнике» составляло от 50% до 90%.
63 человека, употребившие напиток, умерли, еще 11 пострадали.
В России планируют запретить ночную продажу спиртосодержащих настоек, сообщает Ura.ru. Первое ограничение на продажу спиртосодержащей непищевой продукции было введено в 2016 году, после массового отравления «Боярышником» в Иркутске.
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