В Иркутске осуждены фигуранты дела об отравлении 63 жителей «Боярышником»

Участники дела об отравлении 63 жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» получили от 7 до 9 лет колонии общего режима. Такое решение вынес во вторник Ленинский суд Иркутска.

Осужденных семеро человек: пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области. Все они признаны виновными по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба суда.