В Иркутске осуждены фигуранты дела об отравлении 63 жителей «Боярышником»

Участники дела об отравлении 63 жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» получили от 7 до 9 лет колонии общего режима. Такое решение вынес во вторник Ленинский суд Иркутска.

Осужденных семеро человек: пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области. Все они признаны виновными по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба суда.

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Трагедия произошла в декабре 2016 года. Следствие выяснило, что предприниматель Мехдиев купил метиловый спирт у таксиста, затем разлил его в 870 бутылок с этикеткой «Боярышник». Смертельный напиток продавался через торговый павильон бизнесмена. Согласно экспертизе, содержание метанола в «Боярышнике» составляло от 50% до 90%.

63 человека, употребившие напиток, умерли, еще 11 пострадали.

В России планируют запретить ночную продажу спиртосодержащих настоек, сообщает Ura.ru. Первое ограничение на продажу спиртосодержащей непищевой продукции было введено в 2016 году, после массового отравления «Боярышником» в Иркутске.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудБоярышникИркутск
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