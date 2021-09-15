В Иркутске обсудят работу учителей, рассказавших школьнику о транссексуалах
Минобразования Иркутской области объявило о расширенном совещании, на котором обсудят внешний вид школьников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поводом для проведения стал инцидент в иркутской школе № 47, где на занятия не пустили шестиклассника с модной у подростков причёской: выбритыми висками и чёлкой, собранной на макушке в хвостик.
По информации местных СМИ, мама 12-летнего мальчика рассказала, что её сына отправили в кабинет психолога, где директор и другие педагоги школы пытались объяснить ему, что мужчинам не стоит ходить с такой прической. Женщина добавила, что после этой «лекции» мальчик стал спрашивать у неё про «транссексуалов», о которых он до этого момента ничего не знал.
Ранее Минобразования и молодежной политики Свердловской области отменило заниженную оценку за дипломную работу, которую студент получил из-за цвета волос. Проверка инцидента была инициирована после того, как в соцсетях опубликовали ролик, в котором преподаватели УПК поставили студенту «четвёрку», заявив при этом, что его цветные волосы испортили защиту дипломной работы.
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