Студенту, который получил «четвёрку» из-за цвета волос, поставили «отлично»
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отменило заниженную оценку за дипломную работу, которую студент получил из-за цвета волос, сообщает РИА Новости.
Проверка инцидента была инициирована после того, как в соцсетях опубликовали ролик, в котором преподаватели УПК поставили студенту «четвёрку», заявив при этом, что его цветные волосы испортили защиту дипломной работы.
В итоге апелляционная комиссия приняла решение измененить оценку на «отлично». Члены комиссии отметили, что на защите мнение преподавателей «разделилось в пропорции 50 на 50», а в таком случае решение «всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого».
Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовали не допускать до очных занятий не прошедших вакцинацию от COVID-19 студентов, а также учащихся без антител к заболеванию, сообщает Ura.ru.
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