В интернете появятся все номера «Вечерней Москвы» за 100 лет
Все номера газеты «Вечерняя Москва» за 100 лет, с 1923 по 2023 год, будут оцифрованы и появятся в Сети. Об этом сообщается на сайте издания.
Газета отмечает, что после 2011 года при перезапуске издания был проведен ребрендинг, осуществленный при поддержке правительства Москвы, в редакции появился собственный музей, однако полного газетного архива у «Вечерки» не было.
Оцифровкой всех выпусков издания за сто лет занимается Российская государственная библиотека (РГБ) и ее подразделение, Национальная электронная библиотека (НЭБ).
«Для нас огромная честь сделать так, чтобы все номера газеты, которой исполняется в этом году 100 лет, стали доступны для читателей не только в нашем хранилище в Химках, но и в интернете», — отметил гендиректор РГБ Вадим Дуда, назвав «Вечернюю Москву» «больше, чем просто газетой».
Гендиректор издания Георгий Рудницкий подчеркнул, что оцифровка архива облегчит работу сотрудников, а читатели смогут пересмотреть материалы не выходя из дома.
Ссылка на коллекцию «Вечерней Москвы» доступна на сайте Национальной электронной библиотеки, в течение года архив будет пополняться.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- В бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на украинскую землю
- Росгвардия: В аэропорту Пскова обнаружили беспилотник
- СМИ сообщили о приезде генсека НАТО Столтенберга в Киев
- СМИ: Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз украинских продуктов
- Экс-замминистра культуры Ярилову арестовали на два месяца
- Минтруд напомнил россиянам о выходных в мае
- СМИ: Крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава флота
- КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы
- СМИ: На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным
- В Евросоюзе рассказали о поиске способов использования активов РФ для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru