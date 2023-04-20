В интернете появятся все номера «Вечерней Москвы» за 100 лет

Все номера газеты «Вечерняя Москва» за 100 лет, с 1923 по 2023 год, будут оцифрованы и появятся в Сети. Об этом сообщается на сайте издания.

Газета отмечает, что после 2011 года при перезапуске издания был проведен ребрендинг, осуществленный при поддержке правительства Москвы, в редакции появился собственный музей, однако полного газетного архива у «Вечерки» не было.

Оцифровкой всех выпусков издания за сто лет занимается Российская государственная библиотека (РГБ) и ее подразделение, Национальная электронная библиотека (НЭБ).

«Для нас огромная честь сделать так, чтобы все номера газеты, которой исполняется в этом году 100 лет, стали доступны для читателей не только в нашем хранилище в Химках, но и в интернете», — отметил гендиректор РГБ Вадим Дуда, назвав «Вечернюю Москву» «больше, чем просто газетой».

Гендиректор издания Георгий Рудницкий подчеркнул, что оцифровка архива облегчит работу сотрудников, а читатели смогут пересмотреть материалы не выходя из дома.

Ссылка на коллекцию «Вечерней Москвы» доступна на сайте Национальной электронной библиотеки, в течение года архив будет пополняться.

