В Интернете появилось первое за 17 лет интервью второй жертвы скопинского маньяка

"Я спускалась туда, чтобы забрать Катю. На самом деле забрать ее. Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла ее одеть. Пока я ее одевала, все двери закрылись", - рассказала Самохина.

Вспоминая страшные события, женщина едва сдерживает слезы.

"Произошло изнасилование — вначале ее, потом меня. Дальше все было гораздо страшнее. Начался кошмар, который продолжался более трех с половиной лет", - отметила бывшая узница.

Напомним, что в 2000 году Виктор Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет, почти четыре года изверг удерживал их в подвале в Скопине. После пережитых событий женщина избегала публичности. Известно, что Самохина трижды была беременна от насильника. Двое ее детей родились в плену, позже их усыновили. Третий ребенок родился мертвым уже после ее освобождения. Сейчас Елена работает учительницей английского языка, у нее есть любимый человек. Однако заводить детей женщина пока не спешит.

