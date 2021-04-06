В Интернете появилось первое за 17 лет интервью второй жертвы скопинского маньяка
В Сети появилось первое интервью второй жертвы скопинского маньяка Виктор Мохова Елены Самохиной. Она прервала молчание впервые за 17 лет.
На кадрах, размещенных на YouTube-канале "Общественное телевидение", женщина вспоминает о пережитом ужасе. По ее словам, в бункер она попала, когда хотела освободить свою подругу Катю. Но вместо этого они обе оказались в западне.
"Я спускалась туда, чтобы забрать Катю. На самом деле забрать ее. Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла ее одеть. Пока я ее одевала, все двери закрылись", - рассказала Самохина.
Вспоминая страшные события, женщина едва сдерживает слезы.
"Произошло изнасилование — вначале ее, потом меня. Дальше все было гораздо страшнее. Начался кошмар, который продолжался более трех с половиной лет", - отметила бывшая узница.
Напомним, что в 2000 году Виктор Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет, почти четыре года изверг удерживал их в подвале в Скопине. После пережитых событий женщина избегала публичности. Известно, что Самохина трижды была беременна от насильника. Двое ее детей родились в плену, позже их усыновили. Третий ребенок родился мертвым уже после ее освобождения. Сейчас Елена работает учительницей английского языка, у нее есть любимый человек. Однако заводить детей женщина пока не спешит.
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