В интернете обсуждают видео Загитовой с нарушающим правила авто
В интернете обсуждают видео, которое опубликовала российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, с поездкой по вечерней Москве, сообщает «РЕН ТВ».
На записи видно, как машина проезжает пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора. Видео снято с водительского сиденья, фигуристка в кадр не попала.
В Сети на Загитову обрушились недовольные интернет-пользователи. Ее призвали не создавать угрозы во время движения автотранспорта.
Ранее Загитова оказалась в списке на отчисления из РАНХиГС. В него попадают люди за неуспеваемость и отсутствие аттестации по более чем двум дисциплинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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