В интернете обсуждают видео Загитовой с нарушающим правила авто

На записи видно, как машина проезжает пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора. Видео снято с водительского сиденья, фигуристка в кадр не попала.

В Сети на Загитову обрушились недовольные интернет-пользователи. Ее призвали не создавать угрозы во время движения автотранспорта.

Ранее Загитова оказалась в списке на отчисления из РАНХиГС. В него попадают люди за неуспеваемость и отсутствие аттестации по более чем двум дисциплинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

