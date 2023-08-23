В интернете обсуждают видео Загитовой с нарушающим правила авто

В интернете обсуждают видео, которое опубликовала российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, с поездкой по вечерней Москве, сообщает «РЕН ТВ».

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На записи видно, как машина проезжает пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора. Видео снято с водительского сиденья, фигуристка в кадр не попала.

В Сети на Загитову обрушились недовольные интернет-пользователи. Ее призвали не создавать угрозы во время движения автотранспорта.

Ранее Загитова оказалась в списке на отчисления из РАНХиГС. В него попадают люди за неуспеваемость и отсутствие аттестации по более чем двум дисциплинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алина Загитова на ОИ-2018
ТЕГИ:Нарушения ПДДСпортФигуристыАлина Загитова

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