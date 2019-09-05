В Интернет утекли данные 419 млн пользователей Facebook

В Сеть слили номера телефонов 419 миллионов пользователей соцсети Facebook, сообщает Газета.ру

Отмечается, что по большей части в Интернет попали личные данные жителей США и Великобритании. База не была защищена паролем и была доступна любому пользователю. После того, как о сливе стало известно, базу попытались удалить.

В свою очередь в Facebook заявили, что база, скорее всего, была создана автоматическими системами сбора данных о пользователях.

Также в соцсети подчеркнули, что сама база является устаревшей, а функция сбора личной информации пользователей уже недоступна, сообщает «Свободная пресса».

