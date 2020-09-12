В Instagram Заворотнюк после долгого перерыва появилось новое сообщение

Фотография актрисы Анастасии вместе с мужем Петром Чернышевым Заворотнюк опубликована в сториз ее Instagram впервые за долгое время. Предыдущая публикация была сделана 13 апреля.

В субботу, 11 сентября, Заворотнюк и Чернышов отмечают 12 лет брака.

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По ссылке с фото, опубликованной в сториз, пользователи могут перейти на аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк», сообщает РИА Новости.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике. Якобы, актриса не хочет этого делать из-за изменившейся после болезни внешности.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БолезньАнастасия Заворотнюк
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