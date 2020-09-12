В Instagram Заворотнюк после долгого перерыва появилось новое сообщение

Фотография актрисы Анастасии вместе с мужем Петром Чернышевым Заворотнюк опубликована в сториз ее Instagram впервые за долгое время. Предыдущая публикация была сделана 13 апреля.

В субботу, 11 сентября, Заворотнюк и Чернышов отмечают 12 лет брака.